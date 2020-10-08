فيديو: كلمة عبدالغني الأسدي في الأنبار

2020/10/08 | 00:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

التقى رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي، الاربعاء، بجمع من زعماء عشائر ووجهاء محافظة الانبار.



وقال الأسدي في مقطع مصور حصل عليه "ناس"، (7 تشرين الأول 2020)، إن "زيارتنا للأنبار جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واجرينا زيارة لمفاصل الأمن الوطني وطمنونا عن عملهم وتغطيتهم لأكبر مساحة في المحافظة".

ووصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي، في وقت سابق اليوم، إلى محافظة الانبار.





وقال مراسل "ناس"، (7 تشرين الأول 2020) إن "رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وصل اليوم إلى محافظة الانبار والتقى بالقيادات الامنية وناقش دور الجهاز في المحافظة".

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