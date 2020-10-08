الأسدي من الأنبار : معركتنا معلوماتية ولن نسمح بعودة الأوضاع للمربع الأول

2020/10/08 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

اكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، ان المعركة ضد الارهاب معلوماتية، مشدداً على عدم السماح بعودة الاوضاع في محافظة الانبار الى المربع الاول.

وقال الاسدي في كلمة له خلال زيارته الى محافظة الانبار تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بتوجيه من رئيس الوزراء ، زار محافظة الانبار والتقى خلالها بمفاصل الامن الوطني، لتأمين اكبر مساحة موجودة في المحافظة".

واضاف، ان "رئيس الوزراء يعطي اهتماما خاصا لمحافظة الانبار لما عانته سابقا من تحديات كثيرة"، لافتا الى ان "المعركة ضد الارهاب ليست قطعات بشكل مباشر وانما معركة معلومة".

وتابع: "سنكون امينين في ايصال المعلومة ضمن الوقت المطلوب لتقليل حجم التضحيات والخسائر"، مبينا ان "الحادث الاخير الذي حصل في مدينة الفلوجة كان هدفه ارباك الوضع الامني".

واشار الى ان "الارهابيين لن ينالوا ما يخططون اليه، ولا يمكن عودة الاوضاع في المحافظة الى المربع الاول، وهذ ياتي بجهود القطعات الامنية وشيوخ الانبار ومجلس المحافظة"، مؤكدا ان "التشكيل الموجود في مديرية امن الانبار في خدمة اهالي المحافظة ويسعى الى رصد الفقاعات والحالات الارهابية التي تظهر هنا وهناك لمعالجتها".

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