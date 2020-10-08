2020/10/08 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، الأربعاء إن الولايات المتحدة ستخفض أعداد جنودها في أفغانستان إلى 2500 جندي في أوائل العام المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول يعلن تفاصيل خفض جديد في عدد الجنود الأميركيين بأفغانستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول يعلن تفاصيل خفض جديد في عدد الجنود الأميركيين بأفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).