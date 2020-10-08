فيديو.. “بكاء نجوى كرم ومتسابقة تخطف الأنظار” انطلاق الحلقة الأولى من برنامج “The Voice Senior”

2020/10/08 | 00:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ إنطلقت الحلقة الأولى من برنامج “ذا فويس سينيور” بموسمه الأول، مساء اليوم، على قناة MBC، والذي يعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام 8:30 مساءً.وتضم لجنة تحكيم البرنامج كل من الفنان هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين ونجوى كرم ، وافتتحت الحلقة الأولى من البرنامج، بغناء لجنة التحكيم الخاصة به، […]

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