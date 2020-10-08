موعد إستقبال لقاح فيروس كورونا

2020/10/08 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس عن إمكانية الحصول على لقاح لفيروس كورونا لنهاية العام الحالي 2020.وقال تيدروس, خلال اجتماع استمر لمدة يومين مع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية والذي يضم 34 عضواً ان هنالك أمل بأن يكون اللقاح جاهزاً بنهاية العام الحالي.وحول لقاح فيروس كورونا أضاف تيدروس: […]

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