2020/10/08 | 01:01 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الاميركي يتعهد برفع تقرير بشان اجراءات العراق الجديدة لحماية البعثات لواشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الوكالة الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/08 | 01:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الاميركي يتعهد برفع تقرير بشان اجراءات العراق الجديدة لحماية البعثات لواشنطن) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الاميركي يتعهد برفع تقرير بشان اجراءات العراق الجديدة لحماية البعثات لواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).