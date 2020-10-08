الخمار و النقاب لم يردا في القرآن - سالم لعريض

2020/10/08 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_لعريض و الجلباب و يعرف بالطرحة في مصر و الطرف في الجنوب التونسي و الشان في بعض المناطق التونسية وهو غطاء الرأس طويل نوع ما و كانت وظيفته دنياوية بل كانت طبقية و لم تكن له وظيفة دينية بتاتاالقر آن ذكر الجلباب و الحجاب Rideau و ليس كما يدّعي الإخوانجية أن الله كان يقصد به الخمار أو كما يدّعي الوهابية النقاب"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُ ......





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