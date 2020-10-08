امن أمثالنا وتراثنا المِحكي في وضعنا الكوروني المعاش - مريم نجمه

2020/10/08 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه من تراثنا المِحكي ووضعنا الكوروني المُعاش .تشابكت الأخطار كالأمطار فوق رؤوسنا إعصار ودمار لملمت باقة تصور وضع عالمنا المُقعد المشلول اليوم , حزناً كآبة بطالة وجوعاً , حروباً فساداً إجراماً أمراضاً تلاقت معاً , لم تمر به البشرية طوال تاريخها الطويل , بفضل العولمة التي جعلت الكرة الأرضية قرية صغيرة سريعة العطب رغم ذروة التقدم التكنولوجي اوالعلمي وووو ..الذي يعيشه العالم الرأسمالي المتغول ..< ......





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