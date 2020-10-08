“بمبلغ من اليوتيوب”.. فضل شاكر يتبرع لمتضرري انفجار بيروت

2020/10/08 | 02:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منى شعلان/ أعرب الفنان اللبناني فضل شاكر ، عن حبه لبلده بطريقته الخاصة ، فلم يكتفي بالغناء لها فقط ، على خلفية أزمتها الأخيرة بعد إنفجار مرفأ بيروت ، بل ساند المتضررين من الحادث بالتبرع لهم بالأموال.وتبرع شاكر ، بمبلغ 100 ألف دولار ، لضحايا إنفجار مرفأ بيروت، وهذا المبلغ هو مجموع الإيرادات […]

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