ترامب يحدد موعد إطلاق اللقاح الأمريكي

2020/10/08 | 02:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن موعد إطلاق لقاح كورونا الأمريكي المنتظر.

وقال ترامب في إفادة صحفية من البيت الأبيض نشرت عبر حسابه بموقع "تويتر"، "إن اللقاح سيكون متاحا بالتحديد بعد الانتخابات الأمريكية".

هذا وستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، يوم 3 تشرين الثاني، وقد بدأ التصويت المبكر في عدة ولايات بالفعل.

المصدر: سبوتنيك

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