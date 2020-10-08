فيديو .. بالدشداشة ممثل العراق في موريتانيا يستمتع بسماع اغنيه باحد الفنادق!

2020/10/08 | 02:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائم بالعمال العراقي المؤقت في موريتانيا حميد القدو الشبكي في دشداشة النوم في صالة الفندق بنواكشوط مع مطربة موريتانية في اغنية للفنان كاظم الساهر “زيديني عشقا”

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