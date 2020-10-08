في فيديو أمام البيت الأبيض.. ترامب يشيد بعلاجين ساعدا في تحسن حالته

2020/10/08 | 02:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد الرئيس الأميركي بمقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، الأربعاء، قال فيه إن الفضل بتعافيه يعود لأدوية تصنعها شركة "ريجينيرون" و"إيلي ليلي"، وأكد أنه يرغب بتوفيرها على نطاق أوسع.

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