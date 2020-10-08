سانا: إصابة مدنيين اثنين بتفجير في درعا

2020/10/08 | 02:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أصيب شخصان بجروح بانفجار عبوة ناسفة في حي السبيل بمدينة درعا السورية.

وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا)، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب مغسلة القاسم وسط حي السبيل في مدينة درعا انفجرت وأسفرت عن إصابة شخصين بجروح.

وأصيب 11 شخصاً بجروح في السابع والعشرين من الشهر الماضي في انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة على مقربة من حفل زفاف في بلدة حيط بريف درعا الغربي.

المصر: سانا

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