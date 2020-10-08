طبيب البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لترامب

2020/10/08 | 03:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي إنه لا أثر لأعراض فيروس (كورونا)، (كوفيد- 19) في جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفاً أن الرئيس لم يستخدم الأكسجين الإضافي، منذ كان في المستشفى.وأضاف أن “فحص ترامب البدني، يظهر أن مؤشراته الحيوية لا تزال مستقرة، وضمن المستويات الطبيعية”، وفق (روسيا اليوم).وعاد الرئيس الأمريكي، […]

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