2020/10/08 | 03:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيلها 2776 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في أعلى حصيلة يومية في المملكة.وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد في البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 2776، لتصل إلى مستوى 140024 حالة منذ رصد التفشي في 2 آذار/ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة عربية تُسجل ارتفاعاً قياسياً للإصابات بفيروس (كورونا)) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة عربية تُسجل ارتفاعاً قياسياً للإصابات بفيروس (كورونا)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).