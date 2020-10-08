إسرائيل: فرنسا لا تستبعد إمكانية حل مختلف عن حل الدولتين

2020/10/08 | 03:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، النقاب عن احتمالية تغيير فرنسا لموقفها من القضية الفلسطينية، موضحةً أن بلادهم تعمل على تحديث موقفها من الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ولا تستبعد إمكانية حل مختلف عن حل الدولتين، أو أي حل يراه الطرفان مناسباً لهما.وأوضحت الصحيفة، أن السفير الفرنسي لدى إسرائيل، إريك دانون، قد أوضح في جلسة لمنظمة “الينت”، […]

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