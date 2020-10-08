اخترق صفحة زوجته على الإنترنت فعوقب بالسجن لعدة أعوام

2020/10/08 | 03:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- بدون أي علم من زوجته السابقة، قام باستخدام كلمة مرورها ليدخل إلى حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي الروسي (في كيه VK)، وأخذ نسخة عن جميع مراسلاتها، ثم قام بتعديل عدد من بياناتها الشخصية من بينها حالتها العائلية.ربما أن ما فعله هذا الرجل الروسي لم يستغرق نصف ساعة من الوقت، إلا أنه اليوم […]

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