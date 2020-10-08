ترامب يريد سحب آخر جندي أميركي من أفغانستان بحلول عيد الميلاد

2020/10/08 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عزمه على سحب آخر جندي أميركي من أفغانستان بحلول عيد الميلاد، أي قبل أشهر من الموعد المحدّد في الاتفاق الموقّع بين واشنطن وحركة طالبان لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتّحدة.

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