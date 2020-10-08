بيل جيتس : هذه البلدان ستعود لوضع شبه طبيعي أواخر 2021

2020/10/08 | 03:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قال مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس إن الدول الغنية قد تعود إلى وضع «قريب من الطبيعي» في أواخر سنة 2021، في حال تم التوصل إلى لقاح فعال ضد كورونا.ونقلت وكالة (رويترز) عن غيتس قوله إنه يجب على الأمريكيين أن يفكروا في طرق تجعلهم يتغلبون على ترددهم بشأن أخذ لقاح كورونا عندما يكون جاهزا.[…]

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