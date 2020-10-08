صور : امرأة تصاب بحروق من الدرجة الأولى بسبب معقم اليدين

2020/10/08 | 03:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- لم تكن سيدة أمريكية، تعلم أن استخدامها لمعقم اليدين سيكون له عواقب قاسية ووخيمة على جسدها وصحتها، فهي عادة ما تستعمل معقم اليدين بشكل منتظم، في ظل استمرار تفشي فيروس (كورونا)، لكن الأمر هذه المرة كان مختلفا، حيث اشتعلت النيران في أيدي ووجه السيدة، وأصابتها بحروق من الدرجة الأولى.وكانت السيدة قامت بوضع معقم […]

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