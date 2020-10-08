لا إصابات بفيروس كورونا بين المعتمرين

2020/10/08 | 03:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين.وقال متحدث باسم شؤون الحرمين إن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة، وهي محور الوقاية، والتطهير والتفويج والتوعية، وفق “العربية نت”.إلى ذلك، بدأ منتصف ليل السبت الأحد […]

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