2020/10/08 | 03:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – وصفت السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميشيل أوباما، الرئيس دونالد ترامب بأنه “عنصري”، مشددة على أن “ما يفعله الرئيس زائف بشكل واضح وخطأ أخلاقي، لكن هذا لا يعني أنه لن ينجح”.وفي فيديو مدته 24 دقيقة، لدعم نائب الرئيس السابق، المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، والسيناتور كامالا هاريس، انتقدت ميشيل الرئيس الامريكي الحالي “لإثارته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميشيل أوباما : ترامب عنصري لكن هذا لا يعني أنه لن ينجح) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميشيل أوباما : ترامب عنصري لكن هذا لا يعني أنه لن ينجح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).