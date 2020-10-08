البنتاغون يؤكد إصابة جنرال أميركي آخر بكوفيد-19

2020/10/08 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزار الدفاع الأميركية (البنتاغون) جوناثان هوفمان، إصابة جنرال أخر بكوفيد-19.

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