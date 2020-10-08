صور: متابع يتمنى للفنانة نادين نسيب الموت.. وأحلام تتدخل

2020/10/08 | 04:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- عادت الفنانة نادين نسيب نجيم، لممارسة حياتها اليومية من جديد، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب خضوعها لعملية جراحية إثر إصابتها في انفجار مرفأ بيروت بلبنان، قبل أشهر.وشاركت الفنانة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) ونقلها موقع (هُن)، في أحدث ظهور لها والتي بدت بكامل أناقتها، وهو ما […]

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