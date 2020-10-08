2020/10/08 | 04:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- شاركت الفنانة غادة عادل، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تجمعها مع ثلاثة من أبنائها، أثناء تواجدهم معها في العرض الخاص لفيلم “الخطة العايمة”.وظهرت غادة مع أبنائها الثلاثة، ومن بينهم “عبدالله”، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر “إنستجرام” بوضع “إيموشن” قلوب.وبحسب (هُن) تفاعل متابعوها في التعليقات: “ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. “إنتي أختهم”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. “إنتي أختهم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).