دعا إلى توفيرها بشكل طارئ.. ما هي العلاجات التي تلقاها ترامب خلال إصابته بكورونا؟

2020/10/08 | 04:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن التحسن الذي شهده بحالته الصحية، عقب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، كان نتيجة تلقيه لعلاجين عملت على تطويرهما شركة "ريجينيرون" و"إيلي ليلي".

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