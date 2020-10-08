رغم كورونا .. ثروات المليارديرات تبلغ مستوى غير مسبوق

2020/10/08 | 04:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أشار تقرير نشرته مجلة “فوربس” الأميركية، إلى أن حجم الثروة التي يمتلكها المليارديرات حول العالم، قد تخطت 10 تريليونات دولار، خلال تفشي جائحة كورونا.وبحسب “فوربس”، فقد وصل إجمالي ثروات المليارديرات إلى أعلى مستوى على الإطلاق، علما أن جيف بيزوس أول ملياردير تتخطى ثروته حاجز الـ200 مليار دولار وفق (سكاي نيوز).واستندت “فوربس” إلى […]

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