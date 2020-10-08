يتبنيان سبعة أطفال لسبب غريب جداً

2020/10/08 | 05:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تبنى زوجان أمريكيان 7 أطفال خشيوا أن ينفصلوا عن بعضهم البعض بعد أن توفي والداهم في حادث سيارة.بام (49 عاماً) وغاري (52 عاماً) ويليس هما والدان لخمسة أبناء ولديهما 6 أحفاد، لكنهما قررا تبني الأطفال السبعة بعد قراءة قصتهم المأساوية على فيس بوك.وفقد الأطفال والديهم في مايو (أيار) 2018 عندما انقلبت سيارة […]

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