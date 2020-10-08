2020/10/08 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التلفزيون السوري سماع دوي انفجار ضخم في مدينة درعا جنوب غرب البلاد، في وقت مبكر من صباح الخميس.

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