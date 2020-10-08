أول سفينة شحن إماراتية تصل ميناء حيفا الإسرائيلي

2020/10/08 | 05:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشف مندي زلتسمان، مدير ميناء حيفا عن قرب وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى إسرائيل، قائلاً: إنها ستدخل الميناء الأسبوع المقبل.وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن أول سفينة شحن إماراتية، والتي تحمل اسم “م س سي باريس” ستدخل ‫ميناء حيفا، يوم الاثنين المقبل”.ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تطبيع في البيت الأبيض بالولايات المتحدة، الشهر […]

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