2020/10/08 | 05:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قرّر عمدة بلدة في فرنسا تخفيض راتبه بما يسمح للميزانية بتشغيل شاب كعامل نظافة بدوام كامل.ونقلت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، عن عمدة بلدة هالينكور، فريدريك دهان، قوله إنّ حصّة بلدته تراجعت من 190 ألف يورو في السنة إلى 77 ألف يورو، إلا أنّ واجبه يفرض عليه الاستمرار في تقديم الخدمات للسكان البالغ عددهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمدة يتنازل عن جزء من راتبه لتأمين أجرة عامل تنظيف المقبرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمدة يتنازل عن جزء من راتبه لتأمين أجرة عامل تنظيف المقبرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).