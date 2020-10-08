صور أقمار صناعية تؤكد.. إعصار دلتا يعود لقوته المدمرة

2020/10/08 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد إعصار دلتا ليستجمع قواه مرة أخرى فوق حليج المكسيك، بعد أقل من 48 ساعة من الضربة التي تعرض لها ساحل الخليج ما تسبب بحدوث فيضانات جراء العواصف والرياح المدمرة وغزارة الأمطار، وفقا لما نقل موقع "ويذر" المتخصص.

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