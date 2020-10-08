البحث عن سيدة استغلت جمالها وحصلت على ملايين الجنيهات من رجل أعمال

2020/10/08 | 06:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تكثف الأجهزة الأمنية في مصر جهودها، في البحث عن سيدة وزوجها، قاما بمساعدة آخرين في الاستيلاء على مليوني جنيه من رجل أعمال.واستغلت السيدة المصرية جمالها وأقامت علاقة محرمة مع رجل الأعمال، وأجبرته على توقيع شيكات وعقود بيع سيارتين .وتقدم المجني عليه ببلاغ للجهات الأمنية، التى أجرت تحرياتها حول الواقعة، وأثبتت صحة بلاغه، […]

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