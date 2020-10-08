كاهل المسنين في إيران مثقل.. ومسؤول: القادم أسوأ

2020/10/08 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس إدارة صحة المسنين في وزارة الصحة الإيرانية، محسن شاطي، الثلاثاء، أن 10 في المائة من سكان إيران من كبار السن، وخص بالذكر مقاطعة جيلان خلال مؤتمر خاص بـ "إعادة التأهيل في سن الشيخوخة"

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