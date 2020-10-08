مهام الحزب في توفير قيادة سياسية اشتراكية للثورة - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2020/10/08 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي قرار1.



تسعى ثورة جماهير العراق التي اندلعت في الأول من تشرين الأول 2019 إلى إسقاط نموذج حكم الكيانات الدينية والمذهبية والقومية والعرقية والعشائرية التي حاولت امريكا تثبيته في العراق عام 2003 بعد اجتثاث نظام البعث.



النموذج الأمريكي ، كما أظهر حزبنا منذ اليوم الأول لاحتلال العراق ، مثل نموذجا لأقصى الرجعية واليمين.



ادى هذا النموذج الرجعي الى تدمير ركائز الحضارة والمجتمع المدني في العراق واستبد ......





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