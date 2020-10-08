أكثر الأماكن خطورة للإصابة بكورونا

2020/10/08 | 06:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، عن أخطر 6 أماكن عامة، ترفع نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وعند تجميع القائمة، ألقى مركز (سي دي سي) نظرة على مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض على مدى شهر كامل، ليتم بعدها فحص النسبة المئوية منهم الذين زاروا أماكن عامة مختلفة، مما […]

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