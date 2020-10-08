هاريس: ترامب خان الشعب الأمريكي وتحالف مع بوتين

2020/10/08 | 06:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت السيناتور الديمقراطية والمرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي في حملة جو بايدن، كامالا هاريس، إن الرئيس ترامب خان الشعب الأمريكي. وأضافت هاريس خلال أول مناظرة أمام نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس: “الرئيس يصدق نظيره الروسي فلاديمير بوتين ولا يصدق وكالات الاستخبارات الأمريكية في العديد من الملفات الحساسة”.وتابعت: “الانسحاب من الاتفاق النووي مع […]

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