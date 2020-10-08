اكتئاب وتساقط للشعر قد يدوم لأشهر.. الشفاء من الكورونا لايعني النجاة من تبعاته

2020/10/08 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن فيروس كورونا المستجد اتخذ منحنياً جديداً في التطور، بعدما كشفت دراستين عن ظاهرة "كوفيد لونغ" أي الطويل وتعني وجود مضاعفات طويلة الأمد على أشخاص تعافوا من مرض "كوفيد - 19"، إلا أنّ بعض العوارض استمرت.

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