إجراءات صارمة من فيسبوك قبل الانتخابات الأمريكية

2020/10/08 | 07:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت شركة “فيسبوك” الأمريكية، اتخاذ إجراءات صارمة قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل والتي يتنافس فيها الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي “جو بايدن”.وقالت الشركة إنها ستحذف المنشورات التي تستخدم “لغة عسكرية” وترهب الناخبين أو المسئولين عن الاقتراع.وأضافت “سيتم الرد على أي مرشح يعلن عن فوزه بالانتخابات قبل إعلان النتيجة رسميًا”.وأوضحت […]

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