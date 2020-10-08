سر تغلب ترامب على كورونا في أيام.. هذا ما حصل

2020/10/08 | 07:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- لا يزال مرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والسيدة الأولى يسيطر على غالبية الصحف العالمية، وخاصة عقب القرار المفاجئ بخروجه من مستشفى والتر ريد العسكري، وظهوره بدون كمامة فور دخول إلى البيت الأبيض. البداية كانت عقب إعلان الرئيس الأمريكي الإصابة بفيروس كورونا المستجد والسيدة الأولى في تغريدة على موقع التواصل […]

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