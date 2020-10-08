بالأرقام.. هذه اكثر محافظة عراقية مشاركة في مواكب الاربعينية

2020/10/08 | 07:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشف قسم الشعائر والمواكب الحسينية في كربلاء عن اعداد المواكب والهيئات الحسينية المشاركة في احياء مراسيم زيارة الاربعينية.وقال رئيس القسم رياض نعمة السلمان ان “القسم سجل 32000 موكب على مستوى العراق، وان المواكب التي دخلت الحدود الادارية الى محافظة كربلاء قد بلغ عددها 10349 موكباً.واوضح ان” اكثر محافظة ساهمت في هذه […]

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