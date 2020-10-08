وثيقة سرية تكشف مخططاً لتشويه ثورة تشرين عبر قناة العهد والأنوار

2020/10/08 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشفت وثيقة سرية للاستخبارات العراقية وجود مخطط لتشويه سمعة الاحتجاجات الشعبية عبر قيام مندسين بإضرام النار في مقر قناتي “العهد” و”الأنوار الثاني” في العاصمة بغداد.وجاء في الوثيقة أن “عناصر مندسة بين متظاهري محافظة بغداد أو ما يعرف باسم “ثوار تشرين”، تنوي القيام بحرق مقري قناة العهد والانوار الثانية، خلال الايام المقبلة لاتهامها بالتحريض […]

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