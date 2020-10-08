2020/10/08 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي "لكل إنسان حق في حياته، لأن الحرب تدمر حياة الإنسان المحملة بالوعود، وتضع الفرد في مواقف تسيء إليه، وتجبره على قتل جاره ضده إرادته، وتدمر القيم المادية الثمينة، منتجات النشاط البشري، إلخ."تمهيد:كيف فهم المحلل النفسي سيغموند فرويد (1879-1955)، وعالم الفيزياء ألبرت أينشتاين (1879-1955)، ظاهرة الحرب خاصة وانهما شهدا مجريات حربين عالميتين ولاحظا ما عانته الكثير من شعوب ودول العالم من وحشية ووي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا الحرب؟، مراسلة بين سيغموند فرويد وألبرت أينشتاين - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا الحرب؟، مراسلة بين سيغموند فرويد وألبرت أينشتاين - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).