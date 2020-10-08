التشابه الجزئي - نبيل عودة

2020/10/08 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة قصة فلسفية: نبيل عودة(“التشابه الجزئي” هو التفسير العربي لكلمة (Analogy – انالوجيا)يستعمل الإنسان التشابه الجزئي بشكل واسع في حياته)*******دفع الفشل السياسي زعيما حزبيا إلى الانتحار.



بعد دفنه أعاد له جبرائيل نبض القلب والروح، ففتح عينيه متسائلا عما حدث.



شرح له جبرائيل انه انتحر وبما انه إنسان مستقيم قرر جبرائيل ان ينصفه حسب تقليد سماوي باختيار شخص كل 100 سنة يخير بين الجنة وجهن ......





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