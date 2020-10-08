توقعات حالة الطقس في بغداد ليوم الخميس

2020/10/08 | 07:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحو ، ودرجات حرارة مستقرة حيث ستكون العظمى في بغداد 37 .وقالت الهيئة ان (طقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحو ومعتدل شمالا ، ولا تغير بدرجات الحرارة ، حيث ستكون العظمى في بغداد […]

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