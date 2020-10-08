أكثر من ٢٠ ألف إصابة جديدة.. تونس تفرض حظر تجول ليلي لاحتواء كورونا

2020/10/08 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التونسية فرض حظر تجول ليلي بالعاصمة يومي السبت والأحد ابتداء من الساعة السابعة مساء، في مسعى لإبطاء تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أن قامت السلطات بالإغلاق الكامل خلال بداية الجائحة، مما أثر سلبا على الاقتصاد التونسي.

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