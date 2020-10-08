نظموا مباريات قتال إجباري بين أسراهم.. أوراق المحاكمة تفضح جرائم

2020/10/08 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت المحكمة الاتحادية الأميركية، في فرجينيا، كل من ألكسندا أمون كوتي والشافعي الشيخ، زعيمي خلية تابعة لداعش تُدعى "البيتلز"، بعمليات قتل واحتجاز رهائن، متوقفة في تحقيقاتها على تفاصيل تجنيدهم في بريطانيا، ومن ثم انتقالهما للقتال مع التنظيم وما فعلوه من جرائم وصفت بأنها "الأكثر قساوة"، حتى لحظة اعتقالهما ومثولهما أمام القضاء.

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