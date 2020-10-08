التربية تحدد موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي

2020/10/08 | 08:11 - المصدر: NRT عربية

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طلاب السادس الاعدادي

فوتو: أرشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة التربية، عن موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني لمرحلة السادس الاعدادي، حيث حددت يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي موعدا لها.

وذكرت الوزارة في بيان نشر مساء أمس الاربعاء، 7 تشرين الأول 2020، انها حددت الرابع والعشرين من تشرين الاول الحالي موعدا لانطلاق الامتحانات العامة (الدور الثاني) للسادس الاعدادي بفروعه العلمي ( الاحيائي، التطبيقي) والادبي، للعام الدراسي (2019- 2020) للدراسة العربية والكوردية والتركمانية والدراسة الاجنبية .

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق أمس، نتائج امتحانات الدور الاول للسادس الاعدادي بفروعه كافة.

ر.إ

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