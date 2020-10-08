2020/10/08 | 08:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: ليلة رأس السنة موعد انسحاب اخر جندي من افغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: ليلة رأس السنة موعد انسحاب اخر جندي من افغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).