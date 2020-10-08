وسط منافسة شديدة.. إسبانيا والبرتغال على خطى استضافة كأس العالم 2030

2020/10/08 | 08:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن إسبانيا والبرتغال وقعتا اتفاقا للمضي قدما للتقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

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